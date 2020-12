Marija Šarapova se je zaročila s prijateljem princa Williama

"Rekla sem 'da' že prvi dan, ko sva se spoznala. To je bila najina skrivnost, kajne," je zapisala upokojena tenisačica Marija Šarapova ob galeriji romantičnih fotografij in videoposnetkov z izbrancem Alexandrom Gilkesom .

Britanski poslovnež, ki je tudi dober prijatelj princev Williama in Harryja , je tudi delil veselo novico na Instagramu : "Hvala, ker si me osrečila. Veselim se življenja, ko te bom ljubil in se učil od tebe, Marija Šarapova."

Ko je v začetku leta Šarapova napovedala teniško upokojitev, ji je Gilkes zapisal spodbudno sporočilo. "Najprijaznejši in najbolj profesionalni osebi, kar jih poznam. To je Marija in sploh ne veš, kaj vse te čaka v naslednjem poglavju! Še naprej nas boš navdihovala s svojo samozavestjo, močjo in osredotočenostjo. Ko se izjemno poglavje zaključi s toliko neverjetnimi podvigi, se lahko že veselimo, s čim nam boš postregla v prihodnjih letih z enako mero predanosti in milino." Gilkes je bil sicer sprva poročen z modno oblikovalkoMisho Nonoo.

Tenisačica je bila pred tem tudi v zvezi s slovenskim košarkarjem Sašem Vujačićem, njuna romanca pa se je končala spomladi 2012. Spoznala sta se leta 2009 v Los Angelesu ter se malce pred razhodom celo zaročila. Takrat sta oba dejala, da zaradi narave njunega dela ni lahko vzdrževati kakovostno razmerje.