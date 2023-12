Marija Šerifović: Moj sin bo za očeta izvedel, ko bo čas

Po novici, da se ji je s pomočjo nadomestne matere izpolnila življenjska želja in je postala mamica sinu Mariu, je Marija Šerifović za srbske medije spregovorila o svojih občutkih. Da jih preprosto ne more opisati z besedami, da si je zelo blizu z žensko, ki ji je rodila otroka in da bo sin za svojega očeta izvedel, ko bo čas, je zaupala. Na vnuka sta se odzvala tudi pevkina starša, ki sta tako kot njuna hčerka preprosto presrečna.

Marija Šerifovič je decembra postala mamica sinu Mariu. Življenjska želja se ji je izpolnila s pomočjo nadomestne matere, za srbske medije pa je zvezdnica spregovorila o svojih občutkih ob rojstvu sina. "Dolgo sem se pripravljala na ta trenutek, si neštetokrat predstavljala v glavi, kako bo to izgledalo ... Tako mama kot bližnji prijatelji so mi povedali, kaj naj pričakujem, a ta občutek je preprosto nemogoče opisati z besedami, je nekaj posebnega," je zaupala za Blic in dodala: "Zdi se mi, da je tistih nekaj minut prvega dotika trajalo prekratko ali predolgo ... Enostavno toliko čustev, da ustavijo vsak drug občutek."

Pevka, ki trenutno biva v Los Angelesu, je razkrila tudi nekaj o odločitvi za otroka. "Proces je zahteven, tako čustveno kot finančno, a ni nemogoč," je dejala in poudarila, da je treba biti dobro informiran in imeti ob sebi prave ljudi. Kot je povedala, si je že dolgo želela postati mama, dve leti pa se je ukvarjala s postopkom odvzema jajčec. 39-letnica je nato ugotovila, da ima tri zdrave zarodke. "Najprej je pomembno, da vse pravočasno zakonsko uredite. Potem pride medicinski del, terapije, ekstrakcija jajčnih celic, njihov prenos. Potem dobra agencija, ki zastopa pravice nadomestnih mater in zdravnik, ki spremlja nosečnost. Pot je dolga, a ko je velika želja, se najde pot. Velika želja nekomu podariti vso to ljubezen, ki jo imam, brez zadržkov, to je na prvem mestu," je povedala nekdanja zmagovalka Evrovizije.

Kdo je oče njenega otroka, zvezdnica ni razkrila. "Zaradi pogodbe o zasebnosti ne morem deliti vseh informacij, lahko pa rečem, da bo Mario, ko bo čas, izvedel vse o tem," je dejala in dodala, da je v dokumentih navedena kot edini starš. "Sem njegova biološka mati in v dokumentih sem vpisana kot edini starš. Vsak njegov majhen atom, ki izhaja iz DNK njegove matere, je moj," je poudarila. Po zakonih Republike Srbije jo tudi v njeni domovini priznavajo kot biološko mamo. Za medije je pevka povedala še, da je zelo blizu nadomestni materi. "To je ženska, ki mi je pomagala izpolniti največjo željo v življenju. Imeli sva najtesnejši možen odnos, skupaj šli skozi vse izzive nosečnosti, skupaj hodili na preglede," je dejala in priznala, da se je za nadomestno mater odločila, ker sama ni mogla zanositi. "Večkrat sem poskušala zanositi, a mi žal ni uspelo. Res ne želim javno razlagati o zdravstvenih razlogih za to, a nadomestno materinstvo je bila zato moja edina možnost," je dodala.

