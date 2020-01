Marija Šerifović o karieri, materinstvu in predsodkih

Srbska glasbenica Marija Šerifović, ki je leta 2007 zmagala na Evroviziji, je ena najbolj priljubljenih vokalistk na Balkanu. Kljub temu, da velja za osebo brez dlake na jeziku, je v nedavnem intervjuju priznala, da imajo ljudje o njej pogosto napačno mnenje, spregovorila pa je tudi o svojem ljubezenskem življenju in materinstvu.

Marija Šerifović je za 24 satapovedala, da se čez nekaj let vidi v vlogi mame in da se ji zdi materinstvo ena najlepših stvari v življenju. V isti sapi je pojasnila, da je trenutno samska in da se s svojim ljubezenskim življenjem zaenkrat ne obremenjuje. ''Že lep čas sem sama ... V mojem življenju ni nikogar in to mi pravzaprav ustreza. Trenutno za to nimam časa, obenem pa ne potrebujem nobene drame. V razmerjih sem sicer zelo ljubeča, a hkrati zelo ljubosumna,''je povedala glasbenica, ki je pred leti priznala, da je istospolno usmerjena.

Marija Šerifović je dejala, da se čez približno deset let namerava umakniti z glasbenih odrov. FOTO: POP TV

Njene skladbe so pretežno življenjske in ljubezenske balade, nedavno pa je izdala album 'Best of Marija Šerifović', na katerem je pristala tudi skladba Nocturno – priredba pesmi pokojnega hrvaškega glasbenika Oliverja Dragojevića. S svojim glasbenim projektom je, kot pravi, zadovoljna, povedala pa je tudi: ''Ko sem na enem od lanskoletnih koncertov v Beogradu zapela Nocturno, je bilo to ljudem zelo všeč. Gre za moje doživetje Oliverjeve skladbe, čeprav sem v primerjavi z njim le 'majhna Marija'.''Priznala je, da si je od nekdaj želela posneti duet s pokojno makedonsko zvezdo, a je Toše Proeski ta svet žal zapustil veliko prezgodaj.

Materinstvo se ji zdi ena najlepših stvari v življenju in kot pravi, se veseli trenutka, ko bo tudi sama postala mama. FOTO: Miomir Milić