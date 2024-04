Marija Šerifović o sinu: Želela sem, da je Max, a so rekli, da je to ime za psa

Med drugim je razložila ozadje izbire imena za svojega sina. "Želela sem, da se njegovo ime začne s črko M in prva ideja je bila, da bi bil Max. Potem so me prijatelji razočarali, ko so rekli, da je to ime za psa. Zjutraj po njegovem rojstvu je bilo treba izpolniti papirje, in ko so me vprašali, kako mu je ime, še nisem vedela," je razkrila in dodala, da so do ideje za ime Mario prišli skupaj s prijatelji in družino. "Seveda brez j-ja, saj sem jaz zaradi izgovorjave v Ameriki Maridža, tako da bi bil on Maridžo," je še razložila specifiko imena zaradi dejstva, da se je deček rodil v Kaliforniji.