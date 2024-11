Marija Šerifović: Poskrbela bom, da moj sin ne bo odraščal na Balkanu

Marija Šerifović o sinu: Želela sem, da je Max, a so rekli, da je to ime za psa

Med drugim je 39-letnica za 24sata spregovorila tudi o tem, da si je svoje obveznosti zdaj razporedila povsem drugače. "Odkar sem mama, se trudim, da bi čim več časa preživela s svojim sinom. Do pomladi imam še moč, da naredim dogovorjene koncerte in tisto, kar sem načrtovala, potem pa si bom vzela malo daljši premor, ker ga pač potrebujem," je dodala in priznala, da je o tem že večkrat razmišljala, a da se vedno, ko stopi na oder, v njej prebudi posebna moč in energija, ki jo žene naprej.