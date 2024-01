Marija Šerifović prekinila silvestrski nastop: na oder metali petarde

Srbska pevka Marija Šerifović je za silvestrovo nastopala v Bosni in Hercegovini, natančneje v mestu Zenica, nastop pa je morala predčasno zaključiti. Po poročanju lokalnih medijev je na koncertu izbruhnil incident, ko so na oder pričele leteti petarde.

Vse skupaj naj bi se zgodilo po tem, ko sta se dva obiskovalca v občinstvu zaročila in se je okoli njiju pričelo slavje s petardami. Te so pričele leteti tudi na oder, na kar je večkrat opozorila tudi pevka sama, a opozorila niso zalegla. "Dragi dobri ljudje, zaradi kretenov bomo to situacijo končali 15 minut prej," je dejala pevka in zapustila oder. Ob tem se je pošalila, naj tisti, ki vedo, kdo je petarde metal na oder, z njim kasneje 'obračunajo'.

Kasneje se je zvezdnica oglasila na svojem Instagramu in sledilcem dejala, da se je kljub incidentu imela dobro. "No, pa sem tudi jaz v letu 2024. Mrtvo utrujena sem, a hočem, da se ve, da sem se nocoj v Zenici, ne glede na neke čudne okoliščine in malo nenormalne ljudi, imela lepo." Zahvalila se je vsem, ki so se udeležili koncerta: "Torej hvala, da ste prišli. Se vidimo spet kdaj nekje."

"Rada vas imam. Lahko noč in srečno novo leto," je zaključila.