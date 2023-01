Marija Šerifović v opravičilu za incident: Živa duša sem, oprostite mi

"Rada bi se opravičila ljudem, ki sem jih tisto noč zbudila," je dejala in priznala, da je po naravi glasna ter da se je razburila. "Živa duša sem, oprostite mi. Ko rečem, da sem živa duša, to ni izgovor, to je resnica in to se lahko in se zgodi vsakomur, vendar to ne pomeni, da se lahko zgodi meni. Želim biti zgled in vzor nekaterim mladim, ki nameravajo po tej poti. Želim, da vidijo, da v vsem, kar počnem, ni nič lažnega, nič plastičnega," je še pojasnila.