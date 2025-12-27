Naslovnica
Marijo Šerifović napadla oboževalka

Beograd, 27. 12. 2025 13.34 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Marija Šerifović

Srbsko pevko Marijo Šerifović je na počitnicah napadla oboževalka. Ta se je sprva želela fotografirati z 41-letnico, ki ji je željo nemudoma ugodila, vendar pa njena poslušalka ni odnehala s svojimi željami in se naposled tako močno ujezila, da je mater dvoletnega sinčka zgrabila za vrat in jo fizično poškodovala.

Srbska pevka Marija Šerifović je spregovorila o incidentu, ki se ji je pripetil na počitnicah. 41-letnico je v restavraciji napadla oboževalka, ki jo je s svojim napadom fizično poškodovala. "Med večerjo je k meni pristopila oseba in me prosila, če bi se slikala, na kar sem seveda privolila. Po tem me je še enkrat prosila za sliko, ker ji prva ni bila všeč, na kar sem znova privolila. Naslednja prošnja je bila, da se slikam s sestro," je dejala za portal Blic.rs.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nato smo šli v diskoteko, ki je bila del tistega kraja. Oseba se mi je spet približala in pomislila sem: 'Kaj še lahko storim?' Razjezila sem jo, zato je prišlo do pretepa. Potisnila je roko čez moje prijatelje in varnostnike ter me zgrabila za vrat. Močno me je stisnila, iz česar sem se izvila, a v tistem trenutku sem zaslišala glasen pok. Po tem sem morala nositi ovratnico, ker sem imela poškodovano vretence," je priznala Marija Šerifović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena pevka je v začetku meseca praznovala drugi rojstni dan svojega sina Maria, ki se ga je razveselila s pomočjo nadomestne matere v Los Angelesu. "Moj sin, moje največje veselje. Danes praznujeva skupaj. Slavimo tvoje življenje in moj drugi rojstni dan, odkar sem bila izbrana za tvojo mamo," je med drugim na družbenem omrežju pripisala njuni skupni fotografiji.

Marija Šerifović pevka srbija napad oboževalka

Khloé Kardashian že štiri leta v celibatu

bibaleze
Na lovu
