Marijo Šerifović napadla oboževalka

Srbska pevka Marija Šerifović je spregovorila o incidentu, ki se ji je pripetil na počitnicah. 41-letnico je v restavraciji napadla oboževalka, ki jo je s svojim napadom fizično poškodovala. "Med večerjo je k meni pristopila oseba in me prosila, če bi se slikala, na kar sem seveda privolila. Po tem me je še enkrat prosila za sliko, ker ji prva ni bila všeč, na kar sem znova privolila. Naslednja prošnja je bila, da se slikam s sestro," je dejala za portal Blic.rs.

"Nato smo šli v diskoteko, ki je bila del tistega kraja. Oseba se mi je spet približala in pomislila sem: 'Kaj še lahko storim?' Razjezila sem jo, zato je prišlo do pretepa. Potisnila je roko čez moje prijatelje in varnostnike ter me zgrabila za vrat. Močno me je stisnila, iz česar sem se izvila, a v tistem trenutku sem zaslišala glasen pok. Po tem sem morala nositi ovratnico, ker sem imela poškodovano vretence," je priznala Marija Šerifović.

