Marilyn Manson se bo zagovarjal zaradi domnevnega spolnega napada 16-letnice

Kontroverzni pevec Marilyn Manson naj bi 16-letnico prvič napadel septembra leta 1995 v Dallasu, ko jo je povabil na avtobus, s katerim je bil na turneji. Po napadu naj bi ji grozil, da če bo komu povedala za napad, da bo ubil njo in njeno družino. Ženska se je sedaj po vseh teh letih odločila in vložila tožbo na newyorškem sodišču.

Kot še navaja tožba, je Manson, čigar pravo ime je Brian Warner, po nekaj tednih začel dekle klicati in jo prosil, naj mu za njegov klub oboževalcev pošlje nekaj seksualno obarvanih fotografij sebe in svojih prijateljic. Sedaj 54-letni pevec jo je decembra 1995 povabil na svoj koncert v New Orleansu, kjer jo je znova odpeljal na svoj avtobus, kjer je bil še bolj agresiven in jo znova spolno zlorabil. Obakrat naj bi bili na avtobusu prisotni tudi člani njegovega spremstva.

Domnevna žrtev v tožbi navaja, da je zaradi napadov postala odvisna od drog in alkohola, Manson pa jo je zvabil v svoj temačni svet drog, alkohola, spolne deviance, nadlegovanja, zlorabe in napadov. Leta 1999, ko je bila stara 19 let, je bila povabljena na turnejo s pevcem, kjer jo je nadaljnje štiri tedne spolno zlorabljal.

"Tožnico je silil v spolne odnose z njim in člani njegove skupine ter njegovim asistentom. Nadzoroval je vse, kar je počela, kdo se je lahko dotika in s kom je imela spolne odnose, ves čas pa ji je omogočal dostop do drog," je navedeno v sodni dokumentaciji, ki omenja še, da se je pevčevega početja zavedala tudi njegova založba. "Vedeli so ali pa bi vsaj morali vedeti, da je Mason v preteklosti v zaodrju, na avtobusu in hotelskih sobah svojim oboževalkam ponujal droge," še navajajo v dokumentaciji in dodajajo, da je založba vedela, da je pevec na avtobus vabil mladoletnice, zavedali pa so se tudi njegove obsesije s spolnim nasiljem in spolno zlorabo otrok.