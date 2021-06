Marilyn Manson se bo zaradi napada na snemalca predal policiji

Marilyn Manson , čiger pravo ime je Brian Warner , se bo po sporazumu z gilfordsko policijo lahko predal oblastem v Los Angelesu, poroča WMUR9. Sodna obravnava 52-letnega rokerja naj bi kasneje potekala na sodišču v New Hampshiru. Kontroverzni pevec se sooča z dvema očitkoma za prekršek, ker naj bi 18. avgusta 2019 med nastopom v paviljonu Bank of New Hampshire večkrat pljunil v kamero snemalca.

Policijska uprava Gilford je o zadevi maja poročala na Facebooku, kjer je objavila njegovo fotografijo in zapisala, da ima odprt nalog za pevčevo prijetje. Načelnik gilfordske policije Anthony Bean Burpee je za lokalni medij povedal, da je verjetno prav njihova objava na družbenih omrežjih pevca spodbudila, da se je po več mesecih ignoriranja na obtožnico vendarle odzval. Če bo Marilyn za svoja dejanje obsojen, ga čakata manj kot leto dni dolga zaporna kazen in denarna kazen v višini 2000 dolarjev (približno 1700 evrov).

To pa ni edina obtožba, ki bremeni Mansona. Že nekaj mesecev namreč v medijih odmevajo grozovite podrobnosti pevčevega spolnega zlorabljanja deklet, s katerimi se je zapletel. Spolnega, psihičnega in fizičnega nasilja ga obtožujeta tudi igralki Evan Rachel Wood in Esmé Bianco. Zaradi škandala sta pogodbo z rokerjem prekinila njegova glasbena založba, s katero je sodeloval dolga leta, in njegov menedžer. Marilyn vse obtožbe vztrajno zanika.