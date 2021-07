Marilyn Manson: To je organiziran napad name

52-letni pevec Marilyn Manson je sodniku dejal, da so obtožbe 39-letne igralke Esme Bianco in ostalih neimenovanih žensk organizirane proti njemu. Trdi, da so te ženske "mesece načrtovale, se družile in natančno prilagodile svoje zgodbe njihovih sporazumnih druženj in prijateljskih odnosov z menoj izpred več kot desetletja v zvite zgodbe, ki niso podobne resničnosti."