Marilyn Manson z igralko Esme Bianco dosegel poravnavo

Marilyn Manson je z Esme Bianco, ki ga je aprila 2021 obtožila spolnega napada in drugih oblik zlorabe, dosegel poravnavo, kar je v izjavi za The New York Times potrdil igralkin odvetnik Jay D. Ellwanger: "Gospa Bianco se je strinjala, da razreši svoje obtožbe zoper Briana Warnerja (pravo ime zvezdnika, op. a.) in podjetje Marilyn Manson Records, da bo lahko nadaljevala s svojim življenjem in kariero." Poravnavo, katere podrobnosti ostajajo neznane, je potrdil tudi Mansonov odvetnik Howard King.

Igralka, znana po vlogi Ros v uspešnici Igra prestolov, je v tožbi trdila, da jo je zvezdnik leta 2011, ko sta bila v razmerju, posilil in zlorabil. Poleg spolnega napada ga je obtožila še kršenja zakona o trgovini z ljudmi, saj naj bi jo pripeljal iz Londona v Los Angeles zaradi vlog v svojih filmskih in glasbenih projektih, ob tem pa ji ves čas grozil in jo spolno zlorabljal.