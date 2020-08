Marilyn Monroe še vedno velik navdih za ženske po svetu

Pokojna ameriška igralka Marilyn Monroe še vedno zaseda prva mesta najbolj priljubljenih filmskih div v zgodovini Hollywooda. Še danes, skoraj šest desetletij po njeni smrti, pa ženske še vedno rade posnemajo njen ikonični videz.

Legendarna Marilyn Monroe, ki je povzdignila koncept hollywoodske starlete na višji nivo, je vnemala moška srca po celem svetu. Njen stil pa je tudi danes še vedno priljubljen med ženskami, ki jo ob posebnih priložnostih rade posnemajo. Ameriška manekenka in igralka je umrla leta 1962, a ljudje so po vsem svetu še vedno očarani nad njenim življenjem in delom. Pred dnevi so tako napovedali dražbo, na kateri bodo v prihodnjih dneh v Dallasu ponudili tudi biserno ogrlico in še nekaj drugih predmetov, ki so povezani s pokojno igralko.

Številni se navdušujejo nad njeno privlačnost in glamuroznost, spet drugim je všeč njen značaj in smisel za humor. Prav tako pa je navdušil način, kako je živela življenje: bila je upornica in nekdo, ki je delal po svoje, v času, ko so imele ženske točno določeno mesto in niso smele imeti mnenja.

icon-expand Marilyn Monroe ostaja velik navdih ženskam. FOTO: Profimedia

Njen tragični konec pri komaj 36 letih je pretresel svet, a njena pogumnost in individualnost je ostala v srcih oboževalcev. "Njeni nastopi so bili velik dogodek v vojaških bazah in kadar ni mogla priti, je zavladalo neznansko razočaranje. Da si je vzela čas in pismo napisala ročno, je izjemno. Priča, da je bila njena lepota globlja od tega, kar je moč videti na fotografijah in v filmih," je povedal Garry Shrum iz avkcijske hiše Heritage Auctions. V fotogaleriji si lahko ogledate nekatere zvezdnike in zvezdnice, ki so pri svojem delu in prostem času za navdih vzeli videz ikonične Marilyn.