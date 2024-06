Marina Abramović bo na Glastonburyju poskušala doseči sedem minut tišine

Oder Piramida na festivalu Glastonbury je gostil najglasnejše rock skupine na svetu in bil priča množičnemu prepevanju z več tisoč udeleženci. Sedaj pa bo tam nastopila umetnica Marina Abramović in poskušala doseči nekaj drugega – prepričati množico, da za sedem minut umolkne.

OGLAS

"Strah me je," je po pisanju spletnega portala The Guardian povedala Marina Abramović, ki je s svojimi performansi zaslovela po vsem svetu. "Ne poznam nobenega vizualnega umetnika, ki bi kaj takega izvedel pred 175.000 do 200.000 ljudmi. Moje doslej največje občinstvo je štelo 6000 ljudi na stadionu. Mislila sem si 'vau', ampak to pa res presega vse, kar sem počela doslej," je dodala.

Marina Abramović FOTO: AP icon-expand

Abramovićeva, ki je dogodek poimenovala javna intervencija in ne performans, bo ob 17.55, tik pred nastopom PJ Harvey, nagovorila množico z odra Piramida in jo pozvala k molku. Delo je poimenovala Sedem minut kolektivne tišine. Umetnica se sicer zaveda, da bo na tisoče obiskovalcev festivala, od katerih so nekateri na prizorišču že dva dni, težko prositi, naj bodo pri miru, vendar upa, da bodo ljudje trenutek izkoristili za razmislek o trenutnem stanju v svetu. "Resnično se soočamo s temnim trenutkom v zgodovini človeštva. Kaj je torej mogoče storiti? Od nekdaj menim, da protest izzove še več protestov in sovraštvo še več sovraštva. Mislim, da je pomembno, da se obrnemo vase. Enostavno je kritizirati vse drugo, toda kaj lahko storim pri sebi, kako se lahko spremenim?" je njene besede navedel spletni portal.

Oder Piramida na festivalu Glastonbury je gostil najglasnejše rock skupine na svetu. FOTO: Profimedia icon-expand