Marina Abramović pomagala Lady Gaga pri zdravljenju odvisnosti

Ekscentrična pevka Lady Gaga, s pravim imenom Stefani Germanotta, je v biografiji Everyone Loves You When You Are Dead priznala, da je bila zasvojena z drogami. Zapisala je, da je jemala kokain, vse to pa naj bi bilo del eksperimenta, saj je želela biti kot Mick Jagger ali David Bowie. Dejala je tudi, da so ji droge pomagale pri pisanju glasbe: "Pod vplivom drog sem spoznala, kaj je umetnost in kaj me navdihuje. Jemala sem jih v imenu ustvarjalnosti, ne kar tako, v tri dni."

Zdaj pa se je medijem oglasil Velimir Abramović, priznani srbski filozof ter brat umetnice Marine Abramović, in medijem zaupal, da naj bi bila prav Marina tista, ki je pomagala pevki, da se je izvila iz primeža drog. Slavna srbska likovna ustvarjalka, ki že leta živi in ustvarja v New Yorku, naj bi Gago odpeljala v Jersey na odvajanje, šlo naj bi za nekakšno komuno, kjer se poslužujejo tudi alternativnih metod: "Kolikor vem, tam živijo ljudje, ki se hočejo odvaditi drog. Vem, da je to zdravljenje malce čudno in da narkomani goli tečejo po travi. A pevki je to pomagalo, droge je opustila tudi zaradi Marinine pomoči."

Gaga in Marina nista samo prijateljici, sodelovali sta tudi poslovno. Ko je zvezdnica posnela tretji album Artpop, je pri videu sodelovala tudi Marina, Gaga pa je sodelovala z njo v video projektu, kjer je brala knjigo avtorja Stanislava LemaSolaris, v videu pa se je pevka celo slekla do golega.