Marini Abramović je uspelo, uspešno je utišala občinstvo

Marina Abramović se je, kot je povedala medijem pred nastopom, zavedala, da bo na tisoče obiskovalcev festivala, od katerih so nekateri na prizorišču že dva dni, težko prositi, naj bodo pri miru in v tišini. Vseeno je izrazila upanje, da bo občinstvo izkoristilo priložnost za razmislek o trenutnem stanju v svetu.

"Resnično se soočamo s temnim trenutkom v zgodovini človeštva. Kaj je torej mogoče storiti? Od nekdaj menim, da protest izzove še več protestov in sovraštvo še več sovraštva. Mislim, da je pomembno, da se obrnemo vase. Enostavno je kritizirati vse drugo, toda kaj lahko storim pri sebi, kako se lahko spremenim?" je povedala umetnica.

Ko je v petek stopila na oder, je občinstvo pozvala, naj naredi nekaj nasprotnega temu, kar vlada svetu – vojne, lakota, protesti in poboji. "Skupaj lahko drug drugemu nudimo brezpogojno ljubezen. To je edini način, da spremenimo svet," je povedala, preden je občinstvo v tišino povedel zvok gonga. Pod odrom Piramida je res zavladala relativna tišina. Veliko ljudi se je objelo in sedem minut mirovalo skupaj z umetnico, ki je bila odeta v belo kreacijo Riccarda Tiscija. Ko je razprla roke, se je obleka spremenila v znak za mir.