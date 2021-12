Mario Cantone se spominja televizijskega soproga: Pogrešam ga

Cantone je v franšizi Seks v mestu upodobil Anthonyja Marentina, temu pa je družbo pred kamerami delal televizijski soprog Stanford Blatch. V njegove čevlje je stopil Willie Garson, ki je bitko z zahrbtno boleznijo izgubil septembra letos.

''Vedno me je spravljal v smeh. On je bil vse,'' je dejal Mario Cantone v nedavnem intervjuju ob premieri novih nadaljevanj serije Seks v mestu, ki so jo ustvarjalci poimenovali And Just Like That ... Pred kamerami je z Williejem Garsonom preživel veliko časa, saj sta tvorila priljubljeni dvojec, ki je prijateljeval z glavnimi ženskimi liki nadaljevanke.

icon-expand Mario Cantone in Willie Garson FOTO: Profimedia

Garson, ki je v seriji upodobil Stanforda Blatcha je v 58. letu umrl zaradi raka trebušne slinavke. Poslovil se je v septembru, njegovo smrt pa so njegovi soigralci težko sprejeli. Aktivno je namreč sodeloval na snemanju novih nadaljevanj in bolezen spretno skrival. Cantone je o igralskem kolegu spregovoril z igralcem, voditeljem radijskega šova Gilbertom Gottfriedom. Pohvalil je Garsonovo brilijantno in nadvse smešno upodobitev Stanforda Blatcha v novih delih serije: ''Willie se pojavi v prvih treh epizodah. Tako živ je, čudovit in resnično smešen.'' Dodal je, da je smrt prijatelja pretresla vse člane ekipe: ''Nihče od nas ni vedel, bilo je naravnost grozno, resnično žalostno. Bil je čudovit oče sinu Nathenu, to je vse, o čemer smo takrat govorili. Zelo ga je imel rad. Nathen je star 18 let.''

icon-expand Televizijska soproga na snemanju s Sarah Jessico Parker FOTO: Profimedia

Cantone in Garson se izven snemanja nista ravno pogosto družila, saj sta živela na različnih koncih Združenih držav, kljub vsemu pa sta v stikih ostajala s pomočjo aplikacij in sporočil. ''Pogrešam ga, tako zelo me je znal nasmejati. Bil je čudovit televizijski soprog ... Bil je ljubljen in brilijanten, pogrešam ga, zelo.''