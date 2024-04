Marisa Abela: Veselim se, da me svet vidi v vlogi Amy Winehouse

"Zelo sem navdušena," je 27-letnica povedala obiskovalcem kina, ki so videli njeno predstavo . "Nimam občutka, da sem to jaz pela. Veste, ko se vživite v lik, naredite tisto, kar morate storiti," in še dodala: " To je moja naloga, da se kot igralka naselim v vsakem kotičku/delu njenega življenja in to zgodbo delim z vami." Igralka se je o pevki, ki je zaradi nenamerne zastrupitve z alkoholom leta 2011 umrla v 27. letu, naučila veliko. "Veliko sem razmišljala o njej, kako edinstvena umetnica je bila. Tako pristna. Kot tekstopiska je bila ena iz med najbolj neverjetnih pisateljic," je zaključila.

V uradnem sinopsisu filma je Back to Black opisan kot izjemna zgodba o zgodnjem vzponu Amy Winehouse do slave od njenih zgodnjih dni v Camdnu do ustvarjanja njenega revolucionarnega albuma Back to Black, ki jo je katapultiral do svetovne slave. "Povedan skozi Amyjine oči in navdihnjen z njenimi globoko osebnimi besedili, film raziskuje in zajema številne plasti ikonične umetnice in burne ljubezenske zgodbe v središču enega najbolj legendarnih albumov vseh časov," so zapisali.

V filmu poleg nje nastopi tudi zvezdnik Jack O'Connell, ki igra nekdanjega moža pokojne pevke, Blakea Fielder-Civila.