Mariska Hargitay na počitnicah pri naših zahodnih sosedih

Mariska Hargitay , najbolj znana po vlogi načelnice Olivie Benson v policijski seriji Zakon in red: Enota za posebne primere , se te dni nahaja zelo blizu Slovenije. Zvezdnica si je namreč privoščila poletni oddih v italijanskih Benetkah, kjer se je med drugim sprehodila po beneških ulicah, zapeljala po znamenitih kanalih in si ogledala stavbo, kjer se je rodila Elena Lucrezia Cornaro Piscopia , beneška filozofinja plemenitega porekla, ki je leta 1678 postala prva ženska z univerzitetno diplomo.

Hargitayjeva, hčerka legendarne Jayne Mansfield in Mickeyja Hargitayja, je s sledilci delila še videoposnetek, ki ga je posnela med vožnjo po beneških kanalih in v njem pokazala svoje znanje italijanščine. "Pozdravljeni vsi," je v italijanščini dejala zvezdnica, ki je Benetke označila za čarobne. Tuji jeziki za zvezdnico sicer niso nobena novost, saj jih govori pet. Poleg angleščine in italijanščine se lahko pohvali še z znanjem španščine, francoščine in madžarščine.