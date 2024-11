Mariska Hargitay o materini travmatični smrti: Bilo je veliko žalosti

Mariska Hargitay , ki je najbolj znana po vlogi v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere , se je znova spomnila materine tragične smrti. Kot je poročal US Weekly, je zvezdnica dejala, da je njena mati Jayne Mansfield , ki je bila prav tako igralka, umrla v prometni nesreči, v avtomobilu z njo pa so bili tudi trije njeni otroci.

Zahvalila se je svojim terapevtom, ki so ji pomagali predelati travme: "Zgradila sem organizacijo, ki dela in pomaga žrtvam travme na način, kakršnega sem sama takrat potrebovala. Imela sem veliko srečo, da sem našla terapevte, ki so mi predstavili različne metode za spoprijemanje s travmo."

"Mamo sem izgubila, ko sem bila stara tri leta, odraščala pa sem v domu, kjer smo se vsak na svoj način spopadali s tragedijo. Prisotne je bilo toliko žalosti, da ni bilo časa, da bi se osredotočali na posamezno osebo. Ni bilo takšnih pomoči, kot so sedaj, s pomočjo katerih razumemo in se spopadamo s travmo," je dejala zvezdnica.

60 let Mariske Hargitay: od težkega otroštva do bleščeče kariere

Dodala je, da se z različnimi travmami spoprijema zelo veliko ljudi in zagotovila, da obstaja upanje za vsakega posameznika. Igralka je leta 2018 v intervjuju za People razkrila, kako na svoj način živi življenje, v katerem je utrpela veliko izgubo.

"Kot pravi tudi pregovor, je najboljši način, da nekaj predelaš, da greš skozi to. Skozi življenje sem se skušala izogniti bolečini, izgubi in občutenju stvari, a sem se na koncu naučila, da se moram podati v to, saj prej ali slej moramo vsi plačati davek, je takrat povedala in dodala, da njena izkušnja z žalovanjem ni bila preprosta, a ima vsaka stvar tudi neko pozitivno stran," je povedala.

Svojo mamo je opisala kot čudovito, lepo in glamurozno žensko, ki je bila seks simbol. "Bila je pred časom, v katerem je živela. Bila je navdih in imela je željo po življenju. Menim, da imam to po njej," je še dejala o svoji materi.