Mariska Hargitay ob sinovem odhodu na fakulteto: Le kam čas beži?

Igralka Mariska Hargitay je nedavno gostovala v pogovorni oddaji Live with Kelly and Mark, kjer je spregovorila o svoji družini in 17-letnemu sinu Augustu, ki zaključuje srednjo šolo in jeseni prične študentsko življenje. Čustvena zvezdnica je dejala, da je to precej stresno obdobje tako za starše kot otroke. "Mislila sem, da ne bo tako, da bo že pristal tam (na tisti fakulteti, op.a.), kjer mu je namenjeno. In je, a vseeno je težko. Zelo težko je za te otroke," je dejala o generaciji, ki je na prehodu med dvema življenjskima obdobjema.

Mariska Hargitay s sinom Augustom FOTO: Profimedia icon-expand

To obdobje pa je v drugačnem pogledu stresno tudi za starše. Zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere je priznala, da se s soprogom Petrom Hermannom večkrat sprašujeta, kam čas beži. "Hodiva po hiši in si momljava ter sprašujeva, kam je šel čas in kaj se dogaja." Igralka je priznala, da ni velika oboževalka dejstva, da njen sin odrašča. "Z Augustom se vedno šalim, da si bom v mestu, kjer bo obiskoval fakulteto, kupila stanovanje. To je šala. Vsakič, ko gre na zmenek, se pošalim in ga vprašam, kdaj se dobimo."

Zakonca Mariska Hargitay in Peter Hermann s tremi otroki FOTO: Profimedia icon-expand