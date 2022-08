Mark Hoppus o depresiji med kemoterapijo: Dobil sem drugo priložnost

Za glasbenika Marka Hoppusa je bilo leto 2021 še posebej težko, saj je več mesecev preživel na zdravljenju s kemoterapijo po tem, ko so mu zdravniki v začetku leta postavili diagnozo raka v 4. stadiju. Glasbenik je sedaj spregovoril o tem, kako težko mu je bilo, in izpostavil, da mu je ves čas težkega zdravljenja ob strani stala žena Skye.

Mark Hoppus je preživel zelo težko leto 2021. Kot je razkril javnosti, so mu zdravniki aprila diagnosticirali raka v 4. stadiju, in kljub temu, da je ves čas ostajal optimističen, je bilo zdravljenje tako fizično kot tudi čustveno zanj zelo naporno. Glasbenik je sedaj razkril, da se je v tem času boril tudi z depresijo, ves čas pa mu je ob strani stala žena Skye, s katero sta poročena že 22 let.

icon-expand Mark Hoppus pred letom dni, ko je prejel diagnozo. FOTO: Instagram

"Bil sem v najini dnevni sobi, jokal sem in ženi govoril, da ne vem, ali bom zmogel. Vprašala me je, kaj pa naj bi storil, se ubil? In točno o tem sem razmišljal. Bilo je zelo težko in temačno obdobje," je v intervjuju za revijo People razkril basist skupine Blink-182, ki ga je diagnoza pahnila v depresijo. "To je bil trenutek norosti. Sam pri sebi sem razmišljal, kako nesramno od nje, a hkrati se mi je zdelo tudi prijazno. Imam ozdravljivo obliko raka, težko ga bo premagati, ampak moram delati na tem," je še pripovedoval 50-letni glasbenik, ki se je med zdravljenjem ves čas opiral na ženo, s katero imata 20-letnega sina Jacka.

"Raziskala je stvari in poiskala hrano, ki naj bi pomagala pri slabosti, dehidraciji in pri okrevanju. Moja žena je bila neverjetna od prvega dne," je še pohvalil ženo. Hoppus je zaslutil, da je z njim nekaj narobe, ko je v ramenu začutil bulico. "Kontaktiral sem zdravnika in mu sporočil, da imam na ramenu neko čudno bulico. Napisal sem mu, da gre najverjetneje za neko čudno mišično tvorbo ali pa za limfom. Poskušal sem se pošaliti," se je spominjal prvih trenutkov, ko je zaznal težavo.

A njegova šala je kmalu postala težava, saj so zdravniki odkrili tumorje v velikosti limete v ramenu in trebuhu, tumor v velikosti grozdne jagode v vratu in še več manjših tumorjev v spodnjem delu trebuha. Sledila je diagnoza, ki pa naj bi bila ozdravljiva, če je bolezen odkrita v zgodnji fazi. Hoppus je najprej poklical mamo, Kerry Wernz, ki je enako diagnozo prejela leta 2019. "Natančno je vedela, kako se počutim. Od nje sem se veliko naučil," je povedal glasbenik, ki ni načrtoval, da bo podatke o svojem zdravstvenem stanju delil z javnostjo. Junija 2021 pa je nenamerno na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri je razvidno, da je na kemoterapiji.

"Mislil sem, da bo ljudem smešno, ko bodo izvedeli, in da bodo razmišljali o tem, da bom umrl. A so bili vsi zelo optimistični in mi govorili, da bom premagal bolezen. Deževala je podpora od neznancev, ki mi je dala veliko moči in upanja," je povedal Hoppus, ki se je ves čas zdravljenja osredotočal na pozitivne misli. "Kemoterapija je bila brutalna. Nisem imel energije, pogosto sem obležal na kavču in se skušal prebiti čez dan. Imel sem meglo v možganih. Nekega dne smo s prijatelji, s katerimi se poznamo že več let, sedeli za mizo, jaz pa se nisem mogel spomniti imena enega izmed njih. In to se je ponavljalo ves čas. Občasno se mi to še zmeraj zgodi, a je veliko boljše," je bil odkrit.