Mark Hoppus o zmagi nad rakom: Zavedam se, da sem blagoslovljen

Pevec skupine Blink-182 Mark Hoppus je hvaležen za svoje zdravje. Zvezdnik je več mesecev preživel na zdravljenju s kemoterapijo po tem, ko so mu zdravniki v začetku leta postavili diagnozo raka v 4. stadiju. Hoppus je septembra sporočil, da je bolezen premagal, sedaj pa je na družbenem omrežju Instagram delil novo intimno fotografijo, ob njej pa pripisal, da je hvaležen za svoje zdravje.

Mark Hoppus, basist in pevec skupine Blink-182, je s svojimi sledilci na Instagramu delil novo fotografijo izpred nekaj mesecev, ko se je še boril z difuznim velikim B-celičnim limfomom v četrtem stadiju. Na fotografiji sedi pred straniščno školjko, v pripisu pa je zapisal, da je med zdravljenjem s kemoterapijo preživel veliko časa na tleh pred školjko, saj je veliko bruhal.

icon-expand Mark Hoppus FOTO: Profimedia

"Danes imam veliko razlogov za hvaležnost. Tale fotografija je nastala junija, ko sem bil na polovici zdravljenja s kemoterapijami. Takrat še nisem vedel, ali zdravljenje deluje, veliko časa sem preživel na tleh pred straniščno školjko, ker sem veliko bruhal," je zapisal 49-letnik. "Če se bom še kdaj pritoževal nad nepomembnimi stvarmi, mi, prosim, pokažite to fotografijo, da se spomnim, kako hudo je lahko v življenju in kako blagoslovljen sem. Upam, da preživljate lep dan s svojo družino in prijatelji," je še pripisal in vsem zaželel lep zahvalni dan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hoppus je junija z javnostjo delil novice o svojem zdravstvenem stanju in razkril, da se je z isto vrsto raka borila tudi njegova mama. V pogovoru z oboževalci, ki ga je izvedel preko spletne platforme, je dejal, da je osredotočen na to, da bolezen premaga. Septembra, ko mu je to uspelo, je veselo novico delil tudi s svojimi sledilci: "Pravkar se vračam od onkologa, ki mi je povedal, da sem premagal raka! Hvala bogu, vesolju, prijateljem in družini ter vsem, ki ste mi bili v oporo, za vašo prijaznost in ljubezen."