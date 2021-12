Mark Hoppus priznal, da je diagnozo raka javnosti razkril po pomoti

Pevec in basist skupine Blink-182, Mark Hoppus, je v intervjuju za decembrsko številko revijo GQ dejal, da diagnoze, da je zbolel za rakom, ni želel razkriti širši javnosti, temveč je to naredil po pomoti. Zvezdnik je na družbenem omrežju Instagram junija delil fotografijo, na kateri je pripisal 'Eno zdravljenje raka, prosim', ki jo je želel objaviti samo za izbrani krog ljudi, a je po pomoti objavo nastavil tako, da jo je lahko videlo njegovih milijon sledilcev.

Mark Hoppus je junija šokiral z objavo, v kateri je razkril, da ima raka in da se zdravi s kemoterapijami. Glasbenik je na Instagramu objavil fotografijo sebe med kemoterapijo, ki pa jo je želel deliti le z določenimi prijatelji, a se je zmotil pri nastavitvah. Fotografija je tako zaokrožila med njegovimi sledilci, zvezdnik pa je še isti dan potrdil, da so mu zdravniki v začetku leta res postavili diagnozo raka.

icon-expand Mark Hoppus FOTO: Profimedia

Svojo zmoto je 49-letnik spoznal, ko ga je poklical njegov zaskrbljeni manager, ki ga je vprašal, ali je želel slabo novico deliti z javnostjo. Manager pa ni bil edini, ki ga je kontaktiral. Kmalu po objavi je prejel klice novinarjev in zaskrbljenih prijateljev, ki še niso bili obveščeni o njegovem zdravstvenem stanju. "Skozi dan, ko sem bil na kemoterapiji in je v moje telo odtekalo vedno več kemikalij, me je poklicalo več ljudi, ki so me spraševali, kaj se dogaja," je dejal v intervjuju.

icon-expand Mark Hoppus FOTO: Instagram

A kljub napaki se je na nek način počutil olajšanega, ker je novica postala javna in mu je ni bilo treba več skrivati. "Mogoče sem si podzavestno želel, da bi javnost vedela za mojo diagnozo, a tega takrat vsekakor nisem naredil namenoma. Počutil sem se, kot bi si snel obliž in sem lahko bil iskren do ljudi," je svoje občutke opisal 49-letni Mark. Še istega dne je na Twitterju podal javno izjavo o svojem zdravstvenem stanju, mesec dni pozneje pa je z javnostjo delil še več intimnih podrobnosti o bolezni.