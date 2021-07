Mark Hoppus: Ta teden bom opravil test, ki bo povedal, ali bom preživel

Kljub temu, da Hoppus prestaja zelo stresno obdobje in ne ve, kako uspešno je do sedaj bilo zdravljenje, ostaja optimističen in je prepričan, da bo bolezen tudi premagal s pomočjo kemoterapije ali presaditvijo kostnega mozga.

Odkar je javno spregovoril o diagnozi, Hoppus ni natančno povedal, katere vrste raka ima ali v katerem stadiju se ta nahaja. "Bedno je in strah me je, a obenem sem blagoslovljen z najboljšimi zdravniki in prijatelji, ki mi pomagajo skozi to," je dejal Hoppus.

"Pred mano je še več mesecev zdravljenja, vendar ostajam optimističen. Komaj čakam, da premagam bolezen in se vidimo kmalu na kakšen koncertu. Rad vas imam," je pred kratkim zapisal glasbenik. Svojo podporo so mu izkazali številni glasbeniki, med njimi tudi člani skupin A Day to Remember, Of Mice and Man in Good Charlotte. Podprla pa sta ga tudi člana njegove nekdanje skupine Blink-182, Travis Barker in Tom DeLonge.