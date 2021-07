Mark Hoppus z oboževalci delil prvo fotografijo od potrditve diagnoze

Basist in pevec je pred kratkim spregovoril o tem, kako poteka njegovo zdravljenje in kakšno je trenutno njegovo zdravstveno stanje. "Kako se počutim danes? Veliko bolje kot včeraj. Včerajšnji dan je bil zelo težek, danes pa sem se zbudil in se počutil veliko bolje. Šel sem na sprehod in imel dostojen zajtrk, po tem pa mi ni šlo na bruhanje. Zame je to zmaga."

Podprla sta ga tudi Travis Barker in Tom DeLonge, s katerima so ustvarjali v skupini Blink-182. "Mark je moj brat, zato ga podpiram in ga imam rad. Z njim bom na vsakem koraku na odru in pod njim. Komaj čakam, da bomo znova skupaj nastopili," je dejal Barker.