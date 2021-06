Mark Ronson potrdil zaroko s hčerko Meryl Streep

Govorice o njuni zvezi so se pojavile že pred časom, ko je par popoldne preživel z Ronsonovo mamo Ann Dexter-Jones, 45-letni Mark pa naj bi že spoznal tudi bodočo taščo, slavno igralko Meryl Streep, in očeta Dona Gummerja, poroča The Sun, ki je marca objavil, da sta Grace in Mark v zvezi že nekaj mesecev."Videti je, da jim je všeč, kar je dober znak. Za vsakega fanta bi bilo zastrašujoče, če bi poskušal očarati Meryl Streep," je reviji povedal neimenovan vir blizu družine.