Mark Ronson zaročen z 10 let mlajšo hčerko Meryl Streep?

Grace Gummer in Marka Ronsona so septembra lani v New Yorku ujeli na večerji s prijatelji.

ZaljubljenaGrace Gummer in Mark Ronson sta se odpravila na sprehod po londonskih ulicah, ko so ju paparaci ujeli v fotografski objektiv. 35-letna Grace in 10 let starejši Mark sta si ves čas izkazovala čustva, se objemala, držala za roke in poljubljala. Veliko pozornosti pa je seveda pritegnil bleščeč prstan, ki se je lesketal na levi roki Grace.