Mark Ruffalo delil fotografijo svojih dveh otrok: Ko bi le vedel, kdo je kdo

"Dobro jutro želim svojima lepima dolgolasima otrokoma. Ko bi le vedel, kdo je kdo," je ob fotografiji Belle in Keena, ki sedita za mizo, zapisal njun 54-letni oče. Oba otroka sta sklonjena, tako da jima lasje prekrivajo obraz. Zvezdnik filmov Maščevalci le redko objavlja fotografije svojih treh otrok. Avgusta je s svojimi sledilci delil fotografijo Belle, ki sedi na sopotnikovem sedežu avtomobila in zre v daljavo. Najstnica ima na glavi sivo kapo, ki jo je kombinirala z obrazno masko z zvezdicami in sivim puloverjem. "Moja hči Bella, tako velika in lepa, se že osamosvaja," je takrat ob fotografiji zapisal zvezdnik.