Mark Ruffalo noseči ženi zamolčal tumor: 'Povedal sem ji po porodu'

Ameriški igralec Mark Ruffalo je bil leta 2001 tik pred enim izmed najsrečnejših trenutkov svojega življenja: z ženo Sunrise Coigney sta pričakovala prvega otroka. Nato pa se mu je življenje obrnilo na glavo, ko je nekega večera sanjal, da ima tumor, kot je razkril zvezdnik v nedavnem intervjuju. "Zbudil sem se okoli treh ponoči, takšnih čudnih sanj nisem imel še nikoli prej. To sploh ni bil glas, bilo je čisto zavedanje. 'Imaš možganski tumor in z njim se moraš nemudoma spopasti'," se je spominjal zdaj 56-letni Ruffalo. Razen vnetja ušesa sicer takrat ni imel nobenih drugih simptomov, a se je vseeno odločil, da gre k zdravniku. "Zavedal sem se, da je to čista norost, kar sem medicinski sestri tudi povedal, ona pa me je potolažila: 'Naročila vas bom na CAT-skeniranje in kmalu vam bomo pokazali, kako nori ste'. Potem pa me je še isti dan poklicala v nevrološko ordinacijo, kjer sem čakal, medtem ko je v sosednji sobi šepetala z zdravnikom. Čez čas je vstopila kot zombi in mi rekla: 'Imate gmoto za levim ušesom v velikosti žogice za golf, ne vemo še, kaj je, to bo pokazala biopsija'". Takrat 33-letni Ruffalo je najprej pomislil na svojo ženo, ki ga je čakala doma v devetem mesecu nosečnosti.

Mark Ruffalo in žena FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec se je sprva odločil, da svoji ženi Sunrise za biopsijo ne bo povedal. "Imela je porodni načrt, vsak dan je izvajala jogo, naročeno smo imeli masažno kad. To je bilo zanjo kot poroka, veste? Kot njen krst, če hočete," se je spominjal Ruffalo pričakovanja pred prvim otrokom. "Tega ji preprosto nisem mogel narediti. Že tako se je vse vrtelo okoli mene, moje kariere, to pa je bil njen trenutek," je pojasnil igralec razlog, zaradi katerega se je odločil za molk. Z zdravnikom sta tako pred dvajsetimi leti določila, da se bosta o poteku zdravljenja dogovorila en teden po rojstvu otroka – sina Keena, ki je danes star 22 let. In Mark je resnično počakal, da je žena rodila. Za sestanek z nevrologom in svoj tumor je Sunrise povedal šele večer prej. "Najprej je seveda mislila, da še šalim. Potem pa je nenadoma planila v jok in zahlipala 'Vedno sem vedela, da boš umrl mlad'".

Mark Ruffalo z žena. FOTO: Profimedia icon-expand