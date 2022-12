Mark Wahlberg in žena Rhea Durham na božičnih počitnicah na Barbadosu

Zakonca Mark Wahlberg in Rhea Durham sta po trinajstih letih zakona še vedno zelo zaljubljena in si znata privoščiti romantične počitnice. Letošnje božične praznike sta se odločila z družino preživeti na otoku Barbados, kjer so uživali v vročem in sončnem vremenu, obenem pa nista pozabila niti na izkazovanje nežnosti in se tudi brez sramu poljubljala.

Mark Wahlberg in njegova žena Rhea Durham sta se odločila, da z družino letošnje božične praznike preživita na toplem. Obiskali so otok Barbados, kjer so se naužili vročega sonca in se osvežili v oceanu. Zakonca, ki sta poročena že 13 let, pa med počitnicam nista pozabila niti na romantiko in se brez težav večkrat tudi poljubila.

icon-expand Zakonca nista pozabila na romantiko. FOTO: Profimedia

51-letni igralec, ki se lahko pohvali z natrenirano postavo, se je svoji ženi ves čas posvečal in dokazal, da zna biti zelo romantičen. Med kopanjem v vodi sta se veliko objemala in poljubljala. Oba pa sta bila barvno usklajena, saj sta nosila temne kopalke in sončna očala. Tudi 44-letna Rhea se kot njen mož lahko pohvali z odlično postavo, z izbiro enodelnih kopalk z visokim spodnjim izrezom pa je poskrbela, da so se dobro videle tudi njene tetovaže.

icon-expand Mark Wahlberg in njegova žena Rhea Durham sta se odločila, da z družino letošnje božične praznike preživita na toplem. FOTO: Profimedia

Igralec in nekdanja manekenka, ki sta poročena od leta 2009, imata štiri otroke. Po poročanju portala Daily Mail, so si tudi 19-letna Ella, 16-letni Michael, 14-letni Brendana in 12-letna Grace privoščili razkošne počitnice.