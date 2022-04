Mark Wahlberg je obdržal zloglasni protetični ud iz filma Vroče noči

50-letnik je v šovu Ellen DeGeneres povedal celo, kje na njegovem domu se ta zloglasni predmet nahaja: ''Skrbno je spravljen pod ključem.'' Dodal je, da to ni stvar, ki bi jo lahko puščal naokrog: ''Kar naenkrat bi moji otroci lahko iskali polnilec za telefon in to stvar potegnili od nikoder.'' Zvezdnik se je v preteklosti že večkrat pošalil, da bi lahko ta rekvizit prodal na dobrodelni dražbi.

Film iz leta 1997 je za Wahlbergovo kariero pomenil veliko prelomnico. Z vlogo v celovečercu je namreč storil pomemben korak od kariere modela in glasbenika. Ob tem se spominja: ''Pričakovanja do moje igralske kariere so bila v začetku izjemno nizka.'' Če sem storil nekaj vsaj približno zanimivega, so bili vsi navdušeni: ''Potem te kar naenkrat nominirajo za oskarja, čeprav nisi storil ničesar.''