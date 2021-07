Mark Wahlberg: Pojesti 11.000 kalorij na dan ni bilo zabavno

Igralec Mark Wahlberg , znan po dobri formi in izklesanem telesu, se je za nekaj tednov prepustil nezdravim navadam in pridobil 10 kilogramov. Wahlberg bo v filmu Father Stu , za katerega je spremenil svoje telo, zaigral nekdanjega boksarja, ki je svoje življenje po zaključeni športni karieri posvetil veri in postal župnik.

Wahlberg je dejal, da so ga pri transformaciji telesa ovirala tudi leta,a da se je zavedal, da to mora storiti, saj se mu je odštevala ura do začetka snemanja. "Ko se ti metabolizem upočasni, zadeva postane še težja, a ta film sem želel posneti že zadnjih 6 let, zato sem zares skušal doseči svoj cilj."