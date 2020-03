Mark Wahlberg raperju svetoval, naj preneha s tetoviranjem obraza

Zvezdnik Mark Wahlberg , ki je bil nekoč tudi raper, se je pred kratkim pojavil v oddaji The Late Late Show, kjer je govoril o sodelovanju z raperjem Post Maloneom v prihajajočem filmu Spenser Confidential. Slednji je znan po številnih obraznih tetovažah in sta tako igralec in gostitelj James Corden spregovorila tudi o tej temi.

Wahlberg je namreč nekoč imel kar nekaj tetovaž, a je v oddaji povedal, da sta ga zrelost in občutljivost pripravila do tega, da si je tetovaže odstranil. Razkril je, da je o tem govoril tudi z Malonejem: "Ja, o tem sem govoril z njim in veste kaj? Od takrat jih je dodal še nekaj na svoj obraz."

Mark je želel svoje tetovaže odstraniti leta 2010 pred snemanjem filma The Fighter, vendar pa mu to v celoti ni uspelo, saj je odstranjevanje vzelo veliko več časa, kot pa je pričakoval. "Trajalo je pet let, da sem odstranil tetovaže in je strašno boleče," je dejal. Raperja je tako s prve roke lahko posvaril, da bo za odstranitev potrebnega veliko trpljenja. "In kaj je odvrnil?" je zanimalo Cordena. "Rekel je, kar reče vsak otrok in kar sem tudi sam dejal za svoje tetovaže: 'O, ne, ne, ne, vsaka ima svoj pomen. Imeli jih bom za vedno.' Potem pa dojameš, da boš kmalu star 40 let in moraš nekaj ukreniti glede tega," je igralec pojasnil.

Malone pa je pred kratkim za GQ Style spregovoril o svoji odločitvi za obrazne tetovaže. "Sem zelo grd," je začel in pojasnil, da to počne, ker ima zelo nizko samopodobo in si je zaradi tetovaž bolj všeč ter je tako bolj samozavesten.