Mark Wahlberg telovadi s hčerinim fantom

Igralec in voditelj Mario Lopez , ki ima tudi sam tri otroke, od tega eno hčerko, se je na Markovo objavo hitro odzval in videoposnetek komentiral z naslednjimi besedami: "Hej, drži jih blizu. Pametna poteza." S tem je seveda mislil na vse potencialne snubce in bodoče zete.

V intervjuju za Redbook leta 2012 je Wahlberg pojasnil, kako je vzgoja dveh hčerk spremenila njegov pogled na ženske nasploh.

"So zelo močne, pametne in neodvisne," je dejal o Elli Rae in njeni sestri Grace Margaret. "Zdaj, ko imam dve hčerki, se je spremenil moj pogled na marsikaj in zagotovo imam na novo odkrito spoštovanje do žensk."

Razkril je tudi, da je Ella pri 14 letih domov pripeljala fanta, ki ga kasneje ni nikoli več videl. Kot je dejal, je bil fant prijazen in je nanj naredil dober vtis, a ne ve, kaj se je med njima zgodilo. To je leta 2017 igralec pojasnil v oddaji Live with Kelly and Ryan.

"Ampak ga nisem hotel ustrahovati," je takrat vztrajal zvezdnik. "To ni imelo nič opraviti z mano. Mislim, da se razmerje preprosto ni izšlo in nekako so me za to okrivili." Med drugim je še dejal, da ni več pretirano zaščitniški do svojih hčerk, ker so zmenki v najstniški dobi "neizogibni" in da želi zgolj vedeti, s kom se njegova hči druži, kakšni so njegovi starši ... Kot kaže, je hčerin trenutni fant prestal igralčev 'test', saj se, sodeč po objavljenem videu, na katerem sta oba nasmejana, odlično razumeta.