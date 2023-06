Mark Wahlberg želi ustvariti nov Hollywood v Nevadi: Tukaj je več priložnosti

Mark Wahlberg si želi novih izzivov. Njegovi poslovni načrti so sicer še vedno povezani z igralstvom, saj si želi ustvariti nov Hollywood. "Rad bi zgradil studie, ustvaril nova delovna mesta in poskrbel za spremembo gospodarstva," je o tem, da Nevada ponuja veliko več priložnosti kot Los Angeles, za Fox Business povedal igralec.

Zvezdnik se je v Nevado preselil pred meseci, da bi svojim otrokom omogočil boljše pogoje za življenje. Tudi sam pa je začel snemati filme kar v domačem kraju. "Tu sem snemal svoj zadnji film, dogovorjen pa sem že, da bom tudi naslednji film snemal tukaj," je povedal Mark, ki tako močno verjame v svojo idejo, da je kupil dve nepremičnini in zemljišče veliko 2,5 hektarja na ekskluzivnem območju. Poleg je kupil bungalov, v katerem naj bi živel v času gradnje na zemljišču. "Želim delati od doma. Pred mnogimi leti sem se preselil v Kalifornijo zaradi igranja in v tem času sem posnel le nekaj filmov," je še povedal igralec, ki je nezadovoljen s tem, kako je izkoristil svoj čas, in si želi boljše prihodnosti za svoje otroke.

Wahlberg ni edini od zvezdnikov, ki so se iz Kalifornije preselili v druge zvezne države. V preteklosti so 'pobegnili' že Elon Musk, Joe Rogan, Ozzy Osbourne z ženo Sharon in Matt Damon. Vsi si namreč želijo novo prestolnico filmske scene, saj so v Los Angelesu vedno višji davki, obenem pa naraščata tudi kriminal in brezdomstvo. V Nevadi zaenkrat še nimajo davka na dohodek.