Mark Zuckerberg nad nespečnost z novim izumom: 'spalno škatlo'

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in njegova soproga, pediatrinja Priscilla Chan sta starša triletnega Maxima Zuckerberga in enoletnega Augusta Chana Zuckerberga. Radosti starševstva so v njuni življenji prinesle tudi nekoliko manj prijetnih trenutkov, kot je denimo nespečnost. Zuckerberg je zato izumil novo napravo: spalno škatlo.

''Biti mama ni lahka naloga in odkar sva postala starša, ima Priscilla hude težave s spanjem. Ponoči se pogosto zbuja in na telefonu preverja, koliko je ura in ali se bosta otroka kmalu zbudila. To jo pogosto spravi v takšno stanje, da ne more zaspati nazaj,'' je v svoji nedavni objavi na Instagramu zapisal Mark Zuckerberg.

Inženir in ustanovitelj najpriljubljenejšega družbenega omrežja se je lotil izuma, s katerim je želel odpraviti ženino nespečnost. FOTO: Profimedia

34-letni ustanovitelj družbenega omrežja Facebook in njegova soproga, 34-letna pediatrinja Priscilla Chan, sta pred tremi leti, ko se jima je rodil sin Maxim, prvič izkusila radosti starševstva, ki pa so s seboj prinesle tudi nekaj malo manj prijetnih trenutkov. Slednji so dobili na moči pred dobrim letom dni, ko sta se razveselila svojega drugorojenca,Augusta Chana. Zuckerberg je v svojem zapisu na Instagramu razložil, kako se je z novim izumom spravil nad ženino nespečnost: ''Delal sem na tem, da bi izumil nekaj, čemur sam pravim 'spalna škatla'. Slednja je svoje mesto našla na ženini nočni omarici. Med 6. in 7. uro zjutraj oddaja zelo medlo svetlobo - vidno ravno dovolj, da se ob prižigu škatle eden od naju zbudi in odide k otrokom, obenem pa ne toliko močna, da bi Priscillo predramila iz trdnega spanca.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O učinkovitosti 'spalne škatle' je ustanovitelj družbenega omrežja in kot kaže, tudi izumitelj novega izdelka (ki bi morda utegnil pomagati številnim mamam po svetu s podobnimi težavami, kot jih ima njegova soproga) zapisal: ''Zaenkrat se je škatla izkazala za bolj učinkovito, kot sem si kdajkoli predstavljal. Priscilla zdaj spi celo noč.'' Oče dveh majhnih fantov je obenem priznal, da se je izuma lotil z veliko posvečenosti in ljubezni in da je vesel, ker je lahko svoje znanje uporabil tako, da je svoji ljubljeni osebi olajšal življenje: ''Kot inženirju je bila izdelava produkta, ki bo moji partnerici pomagal do boljšega spanja, ultimativen znak hvaležnosti in ljubezni, ki ju čutim do nje. Do sedaj mi je veliko prijateljev dejalo, da bi radi imeli nekaj takšnega, zato sem se odločil izdelek objaviti.''

Oče dveh majhnih otrok je izumil 'spalno škatlo'. FOTO: Profimedia