Mark Zuckerberg s soprogo Priscillo pričakuje tretjega otroka

Mark Zuckerberg je v objavi na Instagramu sporočil, da z ženo Priscillo Chan pričakujeta tretjega otroka. 38-letnik je ob njuni skupni sliki zapisal: ''Mnogo ljubezni. Z veseljem naznanjam, da bosta Max in August naslednje leto dobili mlajšo sestrico.' ' To bo torej že tretja deklica, ki se bo pridružila družini, Maxima je par razveselila leta 2015, dve leti kasneje je na svet pokukala še August.

Par se je spoznal na Harvardu, na eni od zabav v sklopu univerze, ta se je odvila leta 2003. Podjetnik je osem let kasneje pokleknil in izbranko vprašal za roko. O zaroki je pomotoma prvi javno spregovoril Bill Gates , ko je v intervjuju za Daily Mail Chanovo označil za Zuckerbergovo zaročenko. Ta je velik korak najprej zanikal, kasneje pa vendarle stopil v zakon. Poroka se je zgodila maja 2012.

Zuckerbergovo očetovstvo je močno vplivalo na njegov način razmišljanja. Na enem od predavanj študentom na univerzi v Severni Karolini je leta 2017 pojasnil, da imata rojstvo in vzgoja otrok posledice tudi pri njegovem načinu razmišljanja o platformi Facebook: ''Ko imaš otroke, se močno in dramatično spremeni način, na katerega vidiš svet.'' Dodal je, da je v preteklosti zelo pozno sestankoval, nato pa se popolnoma posvetil pomoči soprogi in skrbi za deklice: ''Stvar, na katero sem najbolj ponosen in mi prinaša največ veselja, je moja družina.''