Mark Zuckerberg se je razveselil rojstva tretje hčere

Mark Zuckerberg in Priscilla Chan sta na Instagramu sporočila veselo novico, da sta se razveselila tretjega otroka. "Pozdravljena na svetu, Aurelia Chan Zuckerberg! Si takšen mali blagoslov," je na družbenem omrežju zapisal ustanovitelj Facebooka in delil dve fotografiji, na katerih je Aurelia v objemu mame in očeta. Zakonca, ki sta se spoznala na Harvardu, imata poleg novorojenke še dve hčeri, sedemletno Max in petletno August.