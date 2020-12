Mark Zuckerberg spet surfal na Havajih, tokrat zaščiten s čelado

Pretekli vikend si je čas krajšal s športnim udejstvovanjem, natančneje: Mark se je preizkusil v surfanju nad vodo z desko hydrofoil. Deska, ki športnika dvigne tudi nad gladino vode, stane od 10 tisoč evrov dalje. Mark je bil privezan na čoln, na katerem ga je opazovala žena Priscilla Chan, ki je zanj tudi navijala.

Če smo še pred nekaj meseci pisali, da si je za Mark za deskanje na vodi obraz zaščitil z znatno količino sončne kreme (po obrazu je bil popolnoma bel) in je bil zato tarča posmeha in predmet različnih internetnih šal, se je zdaj zaščitil drugače. Zaradi višje hitrosti, ki jo je dosegal med vlečenjem s čolnom, si je omislil čelado. Mark z rdečo čelado pa je seveda spet pritegnil pozornost paparacev, ki so posneli kar nekaj fotografij njegovega krajšanja časa.