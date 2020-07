Mark Zuckerberg surfal na Havajih: fotografe presenetil s količino zaščitne kreme

Sicer zelo bledoličen milijarder tudi na soncu poskrbi, da mu sončni žarki ne pridejo do živega.

Mark Zuckerberg z družino dopustuje na rajskih Havajih, kjer se je odločil tudi za nekaj športnega udejstvovanja. Tokrat paparacev ni pritegnilo družinsko kratkočasenje, temveč Markova odločitev, koliko sončne kreme si bo nanesel na obraz. Sicer dermatologi svarijo, da je zaščita pred sočnimi žarki nujna, in priporočajo, da se SPF kremo na obraz nanese za količino ene čajne žličke, a vseeno se zdi, da je Mark malce pretiraval.

36-letni milijarder je med surfanjem na obrazu imel toliko kreme, da je bil popolnoma bel. Nekateri uporabniki Twitterja so ga celo primerjali z Batmanovim sovražnikom Jokerjem, ki slovi po svojem belem obrazu.

Zuckerberga so fotografi ujeli na električnem surfu, vrednem kar 10 tisoč evrov, ki novincu morskih valov omogoča, da ostaja nad gladino. Pri surfanju mu je pomagal profesionalec Kai Lenny.

Lenny se je oblekel v kopalke, medtem ko je Mark poleg sončne kreme poskrbel tudi za dolge rokave.

Twitter spet poln primerjav

Ne samo, da so ga primerjali z Batmanom. Dodali so ga tudi v 'meme', kjer je duh v risanki Scooby Doo. Pojavili sta se tudi primerjavi z Robinom Williamsom iz filma Očka v krilu, v katerem obraz namoči v sladko smetano, in z Michaelom Myersom iz filma Noč čarovnic. Več zabavnih primerjav s Twitterja pa si oglejte spodaj.