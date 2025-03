Mark Zuckerberg v kostumu Bensona Boona: Žena le enkrat dopolni 40 let

Mark Zuckerberg je za rojstnodnevno presenečenje ženi Priscilli poskrbel kar sam. Čeprav je 40-letna pediatrinja na družbenem omrežju s svojimi sledilci že delila nekaj utrinkov z zabave, s katero je stopila v četrto življenjsko dekado, na njih pa pokazala, da se je tistega večera večkrat preoblekla, je njen mož dokazal, da tudi sam sledi zabavni industriji in ikoničnim trenutkom v svetu mode ter jo presenetil s preobleko v kostum Bensona Boona .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zuckerberg je ženo in zbrane zabaval tako, da je poustvaril ikonični pevčev nastop na podelitvi grammyjev, njegov tiskovni predstavnik pa je potrdil, da je tehnološki mogotec nosil originalni Boonov kostum.

"Žena le enkrat dopolni 40 let! Poklon Bensonu Boonu za kostum in novi singel," je ob videu svojega nastopa, ki ga je delil na Instagramu, pripisal 40-letni milijarder. Med komentarji se je oglasil tudi pevec, ki se mu je Zuckerberg poklonil, in zapisal: "Ne morem verjeti svojim očem."