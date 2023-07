Mark Zuckerberg z družino na koncertu Swiftove: Življenje očeta hčerk

Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan sta starejši hčerki peljala na koncert Taylor Swift v Santa Clari v Kaliforniji. Izvršni direktor Mete, ki ima s soprogo sicer tri hčerke, je družinsko dogodivščino dokumentiral na svojem Instagramovem profilu in se s kristalčki na obrazu in zapestnicami prijateljstva na roki pošalil, da je tako videti življenje očeta hčerk.

Mark Zuckerberg si je v družbi družine ogledal koncert zvezdnice Taylor Swift. Izvršni direktor Mete je v glasbi užival skupaj s soprogo Priscillo Chan in starejšima hčerkama, 5-letno August in sedemletno Maximo, ter njunima prijateljicama. Štirimesečna hčerka Aurelia je, sodeč po fotografijah, ki jih je podjetnik delil na spletu, dogodek izpustila. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zuckerberg se je s kristalčki na obrazu in zapestnicami prijateljstva na roki v opisu pod fotografijami pošalil, da je tako videti življenje očeta hčerk. Poleg fotografije s soprogo je podjetnik delil tudi fotografijo hčerk, ki s prijateljicama uživata v dogodku. PREBERI ŠE Mark Zuckerberg se je razveselil rojstva tretje hčere Spomnimo, Zuckerberg in Chanova sta se marca letos razveselila prihoda najmlajše članice družine, novico pa sporočila kar na Instagramu: "Pozdravljena na svetu, Aurelia Chan Zuckerberg! Si takšen mali blagoslov," je na družbenem omrežju zapisal ustanovitelj Facebooka in delil dve fotografiji, na katerih je Aurelia v objemu mame in očeta.