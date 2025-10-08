Svetli način
Marko Bošnjak se seli iz Hrvaške: Na srečo mnogih in na žalost le nekaterih

Zagreb, 08. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Hrvaški pevec Marko Bošnjak po sedmih letih zapušča Hrvaško in se seli iz Zagreba. 21-letnik je na družbenih omrežjih delil čustveno sporočilo, v katerem je priznal, da se na Balkanu ni počutil sprejetega in da trenutno doživlja ustvarjalno blokado. Vseeno se veseli novih začetkov in priložnosti, ki jih prinaša selitev.

Hrvaški pevec Marko Bošnjak se je odločil narediti velik korak in zapustil Hrvaško. V čustveni objavi z letališča je razkril, da zapušča Zagreb, in spregovoril o izzivih, s katerimi se sooča na osebnem in ustvarjalnem področju.

"Na srečo mnogih in na žalost le nekaterih ... Danes, po sedmih letih, zapuščam Hrvaško. Hvala vsem, ki ste bili na kakršen koli način del moje poti v Zagrebu, in vsem, ki ste vedno navijali zame in me branili, tudi ko sem bil popolnoma shizofrenična lutka. To je nov začetek zame in za Sneki in komaj čakava vse, kar sledi," je zapisal Bosanec.

21-letnik se pri naših južnih sosedih ni počutil sprejetega. "Čeprav sem si želel, da bi bil Balkan moj dom in da bi se tukaj počutil sprejetega, preprosto ni šlo. Moram narediti tisto, kar je zame najboljše," je povedal po poročanju net.hr.

Pevec, ki je Hrvaško maja zastopal na Evroviziji, je prav tako priznal, da se trenutno sooča z ustvarjalno blokado. "Zdaj imam občutek, kot da nekaj silim. Če izginem, recimo, za pet let, ne bodite presenečeni. V ustvarjalnem smislu čutim velike blokade in mislim, da lahko s tem, ko odidem od tod, profitiram. Rad vas imam vse, hvala, ker ste me poslali na Evrovizijo, to je bilo res kul," je dejal.

