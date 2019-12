Maroški YouTuber obsojen na štiri leta zapora, ker je užalil maroškega kralja

Aretirali so ga na začetku tega meseca, ker je kritiziral kraljeve govore in je Maročane označil za osle, piše BBC, kjer so še navedli, da se Sekkaki na razsodbo namerava pritožiti.

Maroški YouTuber Mohamed Sekkaki , bolj znan pod imenom Moul Kaskita , čigar posnetki imajo na YouTubu več 100 tisoč ogledov, je bil obsojen na štiri leta zapora in mora pa plačati globo v višini dobrih 3.500 evrov, saj so ga spoznali za krivega, češ da je užalil maroškega kralja Mohammeda VI. , navaja BBC.

Ločeno od tega pa je bil aretiran tudi novinar in aktivist za človekove pravice Omar Radi, ker naj bi aprila objavil žaljiv tvit zoper maroško sodstvo. Njegov odvetnik je dejal, da bo v priporu do januarja, poroča BBC, kjer so še zapisali, da aktiviste za človekove pravice skrbi, da je osebna svoboda ljudi v Maroku ogrožena.

Po pisanju BBC, je bil prejšnji mesec na enoletno zaporno kazen obtožen tudi maroški raper Gnawi, ker je v enem od svojih YouTube videov užalil policijo, vendar so njegovi oboževalci prepričani, da je preganjan zaradi pesmi, v kateri je bil kritičen do monarhije.

Leta 2016 pa so v Maroku sicer sprejeli nabor novih zakonov, ki urejajo medije in svobodo izražanja, vendar ljudje z oblastjo še vedno niso zadovoljni, saj še vedno kaznuje kritične novinarje, blogerje in člane javnosti, ki so kritični do kralja, religije ali države.