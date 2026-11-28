Marc Márquez je včeraj s presenetljivo objavo na družbenih omrežjih naznanil konec svoje kariere v svetu motoGP. Za njegove izjemne uspehe in vse veselje, ki ga je leta prinašal navijačem po vsem svetu, so se mu javno zahvalili številni ljubitelji športa, za prav posebno, čustveno objavo pa je poskrbela njegova partnerica Gemma Pinto.

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"Kakšna sreča, da sem lahko bila zadnja štiri leta del tvoje zgodbe in ti stala ob strani. Ponosna sem na vse, kar ti je uspelo doseči, še bolj pa na človeka, kakršen si. Od začetka do konca, na tvoj način. Kakšna pustolovščina, ljubezen moja. In koliko vsega naju še čaka! Ljubim te," je zapisala vplivnica.