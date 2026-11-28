Marc Márquez je včeraj s presenetljivo objavo na družbenih omrežjih naznanil konec svoje kariere v svetu motoGP. Za njegove izjemne uspehe in vse veselje, ki ga je leta prinašal navijačem po vsem svetu, so se mu javno zahvalili številni ljubitelji športa, za prav posebno, čustveno objavo pa je poskrbela njegova partnerica Gemma Pinto.
"Kakšna sreča, da sem lahko bila zadnja štiri leta del tvoje zgodbe in ti stala ob strani. Ponosna sem na vse, kar ti je uspelo doseči, še bolj pa na človeka, kakršen si. Od začetka do konca, na tvoj način. Kakšna pustolovščina, ljubezen moja. In koliko vsega naju še čaka! Ljubim te," je zapisala vplivnica.
Aktualni svetovni motociklistični prvak, ki se bo jutri profesionalno še zadnjič usedel na motor in za veliko nagrado Valencie poskušal ugnati tekmece, je ob napovedi svojega slovesa med drugim zapisal: "Upam, da ste uživali tako kot jaz. To bo moja zadnja dirka motoGP. Ustvarjali smo zgodovino." 33-letni Španec, ki bo, kakor pravi, tudi po upokojitvi še naprej treniral, bo sedaj lahko veliko več časa posvetil svojemu dekletu, ki mu je leta stala ob strani v dobrem in slabem.
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