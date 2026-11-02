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Tuja scena

Martha Stewart deležna številnih kritik: našemila se je v brezdomko

Los Angeles, 02. 11. 2026 13.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Martha Stewart

Ameriška podjetnica Martha Stewart je z letošnjo izbiro kostuma za noč čarovnic dvignila precej prahu. Preoblekla se je namreč v brezdomko in s tem sprožila val kritik na družbenih omrežjih, kjer so ji številni očitali neokusno norčevanje iz resne družbene problematike in stiske ljudi, ki se soočajo z brezdomstvom.

Noč čarovnic vsako leto prebudi domišljijo številnih ljudi po vsem svetu, nič drugače pa ni med zvezdniki, ki se s svojimi izvirnimi in pogosto ekstravagantnimi kostumi že tradicionalno potegujejo za pozornost javnosti. A meja med ustvarjalnostjo in neokusnostjo je včasih tanka, zato nekatere preobleke namesto navdušenja sprožijo val kritik. Letos se je v središču takšnega odziva znašla tudi Martha Stewart, ki je z izbiro kostuma brezdomke razburila javnost.

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Ameriška podjetnica in televizijska osebnost je na družbenih omrežjih objavila fotografijo svoje preobleke, ki jo je kmalu zatem izbrisala. Na fotografiji je nosila pleteno kapo in raztrgana oblačila, obraz si je namazala z umazanijo, v rokah pa držala kartonast napis, na katerem je pisalo: "Lačna sem, pomagajte mi!" Njena preobrazba pa je številne močno razjezila.

Zvezdnica se je kasneje javno opravičila zaradi kontroverzne izbire svojega kostuma. Dejala je, da je bila njena preobleka neprimerna. "Težko je priznati, ko narediš res veliko napako," je zapisala na družbenem omrežju in med drugim dodala: "Zavedam se, da se številni ljudje spopadajo s finančnimi stiskami. Kostum, kakršnega sem nosila, je bil neprimeren in prav nič smešen". Svoje sporočilo pa je sklenila z besedami: "Zelo mi je žal. Martha."

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Odzivi na opravičilo so bili mešani. Eden od kritikov je komentiral: "Vaša odločitev kaže na popolno nerazumevanje obupa in trpljenja številnih ljudi, zlasti tistih, ki nimajo strehe nad glavo in so lačni." Spet drugi pa so ji stopili v bran: "V sedemdesetih letih smo se za noč čarovnic vedno preoblačili v potepuhe. Nihče se zaradi tega ni razburjal. Ljudje, nehajte pretiravati."

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85-letnica je za Page Six zatrdila, da je želela s svojo preobleko v svet poslati ravno obratno sporočilo, in sicer opozoriti na problematiko brezdomstva. "Zelo me žalosti, da je moj včerajšnji kostum za noč čarovnic, s katerim sem želela opozoriti na izjemno resno problematiko brezdomstva, nekatere ljudi užalil. To nikakor ni bil moj namen," je dejala za omenjen ameriški medij in dodala: "Brezdomstvo ostaja eden največjih izzivov in dolgotrajnih kriznih problemov v Združenih državah Amerike. Gre za vprašanje, ki mi je zelo blizu, zato sem veliko časa in truda namenila podpori dobrodelnim organizacijam, ki se spopadajo s to perečo družbeno problematiko." Uspešna poslovnica sicer nikoli ni skrivala svojega bogastva in je v preteklosti večkrat spregovorila o svojih izjemnih finančnih uspehih.

Razlagalnik

Martha Stewart je znana ameriška podjetnica, pisateljica in televizijska voditeljica, ki si je ustvarila medijskega imperij na področju notranjega oblikovanja, kulinarike, vrtnarjenja in organizacije domovanja. Zaslovela je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja z izdajo uspešnih knjig in revij ter postala ena najbolj prepoznavnih ikon ameriškega načina življenja.

Noč čarovnic oziroma Halloween ima svoje korenine v starem keltskem prazniku Samhain, s katerim so praznovali konec letine in začetek novega leta ter verjeli, da se takrat meje med svetom živih in mrtvih zabrišejo. Sčasoma se je praznik preoblikoval pod vplivom krščanstva in kasnejkih ljudskih običajev, danes pa je zlasti v anglosaškem svetu prepoznaven po izrezovanju buč, nošenju kostumov in zabavah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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