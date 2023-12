Martha Stewart delila svoj najljubši božični spomin

Martha Stewart obožuje praznike. Podjetnica in strokovnjakinja za življenjski stil je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri je stara 14 let, ob njej pa je pripisala, da je bil božični dan vedno poln aktivnosti, od peke do obdarovanja. 82-letnica je sicer v veselem vzdušju obeležila že zahvalni dan, ko je v dveh dneh spekla 30 pit.

Martha Stewart se že veseli božičnega vzdušja. 82-letna avtorica kuharskih knjig je s svojimi oboževalci delila fotografijo, na kateri šteje 14 let, na njej pa je praznično oblečena pozirala pred božičnim drevesom. Zvezdnica je sicer znana po tem, da obožuje praznike, nanje se že vnaprej pripravi, z veseljem pa ob takšnih dneh pogosti svoje najdražje.

"To je moja fotografija, na kateri sem stara 14 let, posnel pa jo je moj oče. Na njej nosim praznična oblačila – svojo prvo praznično obleko, ki sva jo doma sešili skupaj z mamo, uporabili pa sva taft ledeno modre barve, nad katerega sva zašili roza mrežico in dodali roza rokavice iz tila," je ob fotografiji pripisala Stewartova. Dodala je, da so bili njeni mladostniški praznični dnevi zapolnjeni z raznimi aktivnostmi, kot so kuhanje in peka peciva, okraševanjem in obdarovanjem, vse skupaj pa so dokumentirali s fotoaparatom. 82-letnica je že v začetku meseca za People spregovorila o svoji družini in razkrila, da je nedavni vikend gostila vnukinjo in pet svojih prijateljev. "Pripravila sem jim najboljše gurmanske jedi, kar sem jih lahko pričarala. Nameravala sem jih naučiti pripraviti jabolčno pito, a nam je zmanjkalo časa," je dejala.

Zaposlena pa je bila tudi za zahvalni dan, kot je razkrila s fotografijo na Instagramu, pa je takrat v dveh dneh spekla 30 pit. "Končno sem zaključila dvodnevni maraton peke pit! Spekla sem trideset pit različnih okusov, med njimi čokoladno z orehi, bučno in brusnično. Nisem še okusila nobene, jutri pa poročam o okusu, teksturi in videzu," je pripisala. Čeprav Martha uživa v vlogi gostiteljice, pa je tudi rada gostja: "Ko potujem, zložim svoje brisače in jih pustim v manjših kupčkih, pobrišem umivalnik, ne puščam smeti za seboj in pustim obešalnike v omari. Če uporabljam kopalno haljo, jo obesim nazaj na obešalnik," je oktobra povedala za People in dodala: "Res mi ni všeč, če ljudje pustijo razmetano sobo. To je najhuje."