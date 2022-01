Martha Stewart zvezo s Hopkinsom prekinila, ker jo je spominjal na lik Hanibala

Stewartova je pojasnila tudi razlog za njun konec zveze : ''Imam veliko, strašljivo hišo v Mainu, ki se nahaja sredi samotnega gozda in nikoli si nisem predstavljala, da bi tja popeljala Anthonyja Hopkinsa,'' je dejala v smehu. Dodala je: ''Ne bi mogla - – vse, o čemer sem lahko razmišljala, je bilo, kako bo pojedel, sej veste ... ''

Ellen jo je nato radovedno povprašala, ali je to resničen razlog za njun razhod. ''Seveda!'' je bila jasna Martha in z iskrenostjo prislužila aplavz občinstva. Zaenkrat ni popolnoma jasno, kdaj sta se dobivala, znano je je, da je bila Stewartova z nekdanjim soprogom Andrewom poročena med letoma 1961 in 1990. Hopkins se je tretjič poročil leta 2003.