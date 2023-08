Martha Stewart na Grenlandiji 'ukradla' manjši kos ledu za v pijačo

Sledilci Marthe Stewart so se razburili nad zvezdnico in njenim načinom, ki ga je izbrala za hlajenje svoje pijače. 82-letnica je na družbenem omrežju delila galerijo fotografij s potovanja na Islandijo in Grenlandijo, z njimi pa razkrila, da so med obiskom ledenikov manjši kos uporabili za hlajenje svoje pijače, kar pa njenim oboževalcem ni bilo všeč.

"Pravzaprav smo ujeli manjši kos ledene gore za naše koktajle," je zapisala ob prvi galeriji fotografij, ki prikazuje lepote Grenlandije, ki so jih obiskali prvi dan potovanja. Zvezdnica je med fotografijami pokazala ledenike, ki jih je skupina obiskala, dodala pa je tudi tisto, na kateri je na natakarskem vozičku večji kos ledu, ki so ga uporabili za hlajenje pijače. Martha pa je delila tudi posnetek sebe, na katerem drži kozarec ledene kave.

Kmalu po objavi pa so se med komentarji oglasili njeni sledilci, ki so kritizirali njeno neobičajno izbiro sestavine za hlajenje pijače. Eden izmed sledilcev je zapisal: "Pitje koktajlov z ledom iz njihovih ledenikov, medtem ko je planet v plamenih, je malce ignorantsko." Nekdo drug pa je dodal: "Martha, ledeniki se topijo, ne dajaj jih v svojo pijačo."

Zvezdnica se je na potovanje podala s turistično agencijo, ki sicer izlet na Islandijo in Grenlandijo oglašuje z upoštevanjem trajnostnih politik, ki jih zahtevajo lokalne oblasti. 82-letnica je objavila tudi fotografije z Islandije in pokazala manjši prostorček na ladji, s katero so potovali in s katere krova so opazovali naravne lepote.